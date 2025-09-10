OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    л
    Фото: pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 537,56 тенге, сотиш — 539,64 тенге;

    евро: сотиб олиш — 629,52 тенге, сотиш — 633,77 тенге;

    рубль 6,36 - 6,50 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 535,01 тенгедан сотиб олинади, 540,00 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 626,21 тенге, сотиш — 636,21 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 536,10 тенгедан сотиб олинади, 539,14 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 625,96 тенге, сотиш — 631,36 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,39 тенге, сотиш — 6,49 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 536,76 тенге, 1 евро — 630,85 тенге, 1 рубль — 6,45 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 9 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

