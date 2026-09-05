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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Фото: Kazinform/СИ

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 453,07 тенге, сотиш — 459,92 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 524,79 тенге, сотиш — 534,79 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,00 тенге, сотиш — 5,27 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 68,58 тенге, сотиш — 72,53 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 455,37 тенге, сотиш — 457,71 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 528,88 тенге, сотиш — 533,54 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,16 тенге, сотиш — 5,28 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 68,30 тенге, сотиш — 70,65 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 4 сентябрь Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Доллар Алмати Рубль Астана
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф