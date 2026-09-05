Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 453,07 тенге, сотиш — 459,92 тенге;
— евро: сотиб олиш — 524,79 тенге, сотиш — 534,79 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,00 тенге, сотиш — 5,27 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,58 тенге, сотиш — 72,53 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 455,37 тенге, сотиш — 457,71 тенге;
— евро: сотиб олиш — 528,88 тенге, сотиш — 533,54 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,16 тенге, сотиш — 5,28 тенге.
— юань: сотиб олиш — 68,30 тенге, сотиш — 70,65 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 4 сентябрь Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.