Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
доллар: сотиб олиш — 453,97 тенге, сотиш — 460,99 тенге;
евро: сотиб олиш — 523,96 тенге, сотиш — 533,97 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,09 тенге, сотиш — 5,30 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 456,05 тенге, сотиш — 458,28 тенге;
евро: сотиб олиш — 529,35 тенге, сотиш — 534,55 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,15 тенге, сотиш — 5,26 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 457,08 тенге, сотиш — 459,5 тенге;
евро: сотиб олиш — 528,17 тенге, сотиш — 533,46 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,14 тенге, сотиш — 5,22 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 455,86 тенге, 1 евро — 528,84 тенге, 1 рубль — 5,25 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 3 сентябрда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.