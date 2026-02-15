OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    • доллар: сотиб олиш — 495,04 тенге, сотиш — 497,22 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 585,83 тенге, сотиш — 590,35 тенге;
    • рубль 6,35 - 6,46 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 492,97 тенге, сотиш — 499,90 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 584,94 тенге, сотиш — 594,94 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,65 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар: сотиб олиш — 495,19 тенге, сотиш — 496,53 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 586,67 тенге, сотиш — 591,17 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,45 тенге.

    Дам олиш куни учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 496,00 тенге, 1 евро — 588,01 тенге, 1 рубль — 6,42 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 14 февраль куни Қозоғистонда доллар 495-500 тенге оралиғида сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

