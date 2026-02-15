09:36, 15 Февраль 2026 | GMT +5
Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
- доллар: сотиб олиш — 495,04 тенге, сотиш — 497,22 тенге;
- евро: сотиб олиш — 585,83 тенге, сотиш — 590,35 тенге;
- рубль 6,35 - 6,46 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 492,97 тенге, сотиш — 499,90 тенге;
- евро: сотиб олиш — 584,94 тенге, сотиш — 594,94 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,65 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 495,19 тенге, сотиш — 496,53 тенге;
- евро: сотиб олиш — 586,67 тенге, сотиш — 591,17 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,45 тенге.
Дам олиш куни учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 496,00 тенге, 1 евро — 588,01 тенге, 1 рубль — 6,42 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 14 февраль куни Қозоғистонда доллар 495-500 тенге оралиғида сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков