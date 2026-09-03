Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
доллар: сотиб олиш — 453,00 тенге, сотиш — 460,00 тенге;
евро: сотиб олиш — 523,00 тенге, сотиш — 533,00 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,00 тенге, сотиш — 5,23 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 456,07 тенге, сотиш — 458,50 тенге;
евро: сотиб олиш — 527,54 тенге, сотиш — 533,05 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,16 тенге, сотиш — 5,30 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 455,98 тенге, сотиш — 458,04 тенге;
евро: сотиб олиш — 527,96 тенге, сотиш — 533,44 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,15 тенге, сотиш — 5,23 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 455,40 тенге, 1 евро — 526,99 тенге, 1 рубль — 5,25 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 2 сентябрда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.