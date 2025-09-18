OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 540,94 тенге, сотиш — 542,83 тенге;

    евро: сотиб олиш — 637,42 тенге, сотиш — 641,15 тенге;

    рубль 6,41 - 6,54 тенге орасида сотилмоқда.

    юань 76,58-79,38 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 539,51 тенгедан сотиб олинади, 544,63 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 636,40 тенге, сотиш — 644,34 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,57 тенге.

    юань: сотиб олиш - 77,22 тенге, сотиш - 81,41 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 17 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

