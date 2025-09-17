OZ
    17 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    Фото: pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 540,16 тенге, сотиш — 542,14 тенге;

    евро: сотиб олиш — 635,42 тенге, сотиш — 639,61 тенге;

    рубль 6,44 - 6,55 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 537,53 тенгедан сотиб олинади, 542,53 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 632,46 тенге, сотиш — 640,46 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 538,98 тенгедан сотиб олинади, 542,02 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 633,04 тенге, сотиш — 638,12 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,43 тенге, сотиш — 6,51 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича:1 доллар — 539,54 тенге,1 евро — 637,09 тенге,1 рубль — 6,52 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 16 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

