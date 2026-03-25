Бугун Астанада футбол бўйича FIFA Series 2026 турнири бошланади
ASTANА. Кazinform — Биринчи ўйин Қозоғистон ва Намибия терма жамоалари ўртасида ким кучлироқ эканлигини аниқлайди. Бу ҳақда Қозоғистон Футбол Федерацияси маълум қилди.
Ўйин пойтахтдаги Астана Арена стадионида бўлиб ўтади.
Соат 17:00 да бошланадиган ўйин «Qazsport» телеканалида жонли эфирда намойиш этилади.
Шуни таъкидлаш жоизки, дастлаб Қозоғистон, Намибия, Комор ороллари ва Қувайт ушбу турнирда иштирок этиши режалаштирилган эди. Бироқ, Қувайтнинг Астанадаги тутбол турнирида иштирок этишдан бош тортгани сабабли, ўйинларни айлана тизимида ўтказишга қарор қилинди.
Мамлакат терма жамоаси кейинги ўйинини 31 март куни Комор оролларига қарши ўтказади. 28 март куни эса Намибия ва Комор ороллари яшил майдонга чиқади.
FIFA Series биринчи марта 2024 йилда пилот форматида ташкил этилган. Ушбу тажрибадан сўнг, лойиҳа тўлақонли халқаро турнирга айлантирилди ва 2026 йилдан бошлаб кенгайтирилган форматда ўтказилади.
Асосий янгилик шундаки, энди эркаклар терма жамоаларидан ташқари, аёллар терма жамоалари ҳам ушбу турнирда иштирок этади.
Турнирнинг асосий мақсади миллий жамоаларнинг ўйин тажрибасини ошириш ва турли футбол мактабларининг бир-бири билан рақобатлашишига имкон беришдир. FIFA Series доирасида ҳар бир гуруҳ турли қитъалардан тўртта жамоага бўлинади. Ҳар бир жамоа иккита ўйин ўтказади. Бу халқаро тақвимга ортиқча юк тушмасдан юқори сифатли ўйин тажрибасини таъминлашга қаратилган.
Бу йилги турнир ўйинлари бир нечта мамлакатларда ўтказилади. Улар орасида Қозоғистон ҳам бор. Шунингдек, Австралия, Озарбайжон, Индонезия, Янги Зеландия, Пуэрто-Рико, Руанда ва Ўзбекистон мезбон давлатлар сифатида танланган.