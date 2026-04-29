Bugun Astana, Almati va yana 4 ta shaharda havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
— 29-aprel kuni Atirau, Aqto‘be, Almati, Astana shaharlarida, kunduzi esa O‘skemen va Semeyda noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 28-30-aprel kunlari Qozog‘istonda havo harorati +34°C gacha ko‘tarilishi haqida xabar bergan edik.