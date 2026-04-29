KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Bugun Astana, Almati va yana 4 ta shaharda havo sifati yomonlashadi

    ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.

    об-ҳаво
    Фото: Тuranasia.kz

    — 29-aprel kuni Atirau, Aqto‘be, Almati, Astana shaharlarida, kunduzi esa O‘skemen va Semeyda noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.

    Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.

    Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.

    Eslatib o‘tamiz, 28-30-aprel kunlari Qozog‘istonda havo harorati +34°C gacha ko‘tarilishi haqida xabar bergan edik.

    Лотин алифбосида Об-ҳаво Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф