28-30-aprel kunlari Qozog‘istonda havo harorati +34°C gacha ko‘tariladi
ASTANA. Kazinform — Respublikaning aksariyat hududlarida ob-havo o‘zgaruvchan bo‘ladi: yomg‘ir yog‘adi va momaqaldiroq bo‘ladi.
Janubi-sharqning tog‘li hududlarida kechasi yomg‘ir va qor yog‘adi. Ba’zi joylarda do‘l va kuchli shamol bo‘lishi mumkin. Kechasi va ertalab tuman tushadi.
Shimoliy va markaziy hududlarda butun davr davomida yog‘ingarchiliksiz ochiq havo, 28-29-aprel kunlari janubiy hududlarda va 29-30-aprel kunlari sharqiy hududlarda yog‘ingarchiliksiz ob-havo kutilmoqda.
Respublikaning janubi-g‘arbi va janubida chang bo‘ronlari bo‘lishi mumkin.
Respublika bo‘ylab kechasi va ertalab tuman tushadi.
28-29-aprel kunlari kechasi g‘arbda, shimoli-g‘arbda, shimolda, sharqda, shuningdek, mamlakat markazida 3°C gacha sovuq bo‘lishi kutilmoqda.
Kunduzi respublika bo‘ylab havo harorati asta-sekin ko‘tariladi:
- g‘arbda +15...+20°C gacha,
- shimoli-g‘arbda +17...+25°C gacha,
- shimolda +21...+26°C gacha,
- markazda +21...+30°C gacha,
- sharqda +19...+27°C gacha,
- janubda +25...+34°C gacha,
- janubi-sharqda +22...+27°C gacha.
Eslatib o‘tamiz, 27-aprel kuni Qozog‘istonning markazidagi shaharlarda havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.