    Bugun Almati va yana beshta shaharda havo sifati yomonlashadi – Qazgidromet

    ASTANA. Kazinform – “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.

    – 26-may kuni Almatida, kechasi esa Almati, Atirau, Qarag‘andi, Balqash, Jezqazg‘an, Temirtauda noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, – deyiladi xabarda.

    Noqulay meteorologik sharoitlar – bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.

    Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.

    Eslatib o‘tamiz, 25-may kuni Qozog‘istonning oltita shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.

    Бекабат Узаков
