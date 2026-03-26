Бу йил "Ёшлар амалиёти" лойиҳаси доирасида қайси касбларга талаб юқори
ASTANA. Kazinform — 2026 йилда "Ёшлар амалиёти" лойиҳаси доирасида 25 минг қозоғистонлик ёшларни ишга жойлаштириш режалаштирилган, деб хабар беради ҚР Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги матбуот хизмати.
Ёшлар амалиёти 35 ёшгача бўлган ишсиз таълим муассасалари битирувчилари учун ўз мутахассислиги (малака) бўйича дастлабки иш тажрибасини олиш учун очиқ. Дастурда иштирок этиш учун Карьера марказига ариза топшириш керак.
Амалиёт даврида ҳар бир иштирокчига иш берувчи томонидан устоз тайинланади, у уларга профессионал билим ва амалий кўникмаларни эгаллашга ёрдам беради.
"Ёшлар амалиёти"ни молиялаштириш Меҳнат мобиллиги маркази томонидан "Фуқаролар учун ҳукумат" давлат корпорацияси орқали ойлик иш ҳақи тўлаш билан амалга оширилади. Тўлов иш берувчи томонидан тақдим этилган маълумотлар асосида иштирокчиларнинг иккинчи даражали банкларда очилган жорий (карта) ҳисоб рақамларига маблағ ўтказиш орқали амалга оширилади.
“2026 йил февраль-март ойлари натижаларига кўра, лойиҳа доирасида 423 киши иш билан таъминланди. Дастур иштирокчилари иш топган энг машҳур касблар ҳамширалар (124 киши), юристлар (66 киши), чет тили ўқитувчилари (57 киши), ўқитувчилар (47 киши) ва бошланғич мактаб ўқитувчилари (43 киши) бўлган. Республикада ўртача иш ҳақи 129,7 минг тенгени ташкил этди”, - дейилади хабарда.