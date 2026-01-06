Бу йил яна 2 та сунъий йўлдош интернет оператори иш бошлайди
ASTANA. Kazinform – Бу йил хорижий 2 та сунъий йўлдош интернет оператори Қозоғистонда иш бошлайди. Бу ҳақда бугун Ҳукумат йиғилишида Бош вазир ўринбосари - Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев маълум қилди.
“Узоқ аҳоли пунктларини интернет билан таъминлаш масаласи сунъий йўлдош алоқаси лойиҳалари орқали ҳал қилинмоқда. Ҳозирда Қозоғистонда 3 та сунъий йўлдош интернет оператори фаолият юритмоқда. Яқин келажакда яна 2 та хорижий компания пайдо бўлади. Бу йил уларда пилот режимида синовлари ўтказилиши режалаштирилган. Бундан ташқари, бу йил Қозоғистон темир йўллари поездлари ва Air Astana самолётларида сунъий йўлдош интернети ишга туширилади. Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан, сайёҳлик ва бориш қийин бўлган жойларда, ҳокимликлар интернет бўлмаган жойларда сунъий йўлдош интернетини таъминлаши керак”, - деди Жаслан Мадиев.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон Европа ва Осиё ўртасида стратегик жойлашувга эга ва халқаро интернет-трафик транзитида муҳим рол ўйнайди.
“Транзит салоҳиятини ошириш мақсадида Каспий денгизи бўйлаб Озарбайжон Республикасига оптик толали кабель қурилиши бошланди. Лойиҳа шу йил охирига қадар якунланиши режалаштирилган”, - деди вазир ўринбосари.
