Бу йил Ягона молия омбудсмани идораси ўз ишини бошлайди — Мадина Абилқасимова
ASTANА. Кazinform – ҚР Президенти Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлиги раиси Мадина Абилқасимовани қабул қилди, деб хабар беради Ақорда.
Давлат раҳбари жорий йилнинг 8 ойида молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш натижалари ҳамда келгуси давр учун вазифалар тўғрисидаги ҳисоботни тинглади.
Мадина Абилқасимова банклар тўғрисидаги янги қонунни амалга ошириш доирасида қонун ости ҳужжатлар базасини тўлиқ янгилаш ва 80 та норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилингани ҳақида ахборот берди.
Банк активлари 75,6 триллион тенгега (6,9 фоизга) ошди, капиталнинг етарлилиги 20,7 фоизни ташкил этди.
Агентликнинг назорат фаолияти доирасида 8 ой ичида молия сектори субъектларида 279 та текширув ўтказилди. 190 та назорат чораси қўлланилди ва 465 миллион тенге миқдорида жарима солинди.
Микромолия ва коллекторлик агентликлари бозорида фаолият юритувчи 13 та субъект лицензияларидан маҳрум қилинди, олтитасининг лицензияси вақтинча тўхтатилди ва 4 та коллекторлик агентлиги реестридан чиқарилди.
Аҳоли томонидан ортиқча қарз олишни камайтириш ва иқтисодиётни молиялаштиришни кенгайтириш чоралари ҳақида ахборот берилди.
Бизнес кредитлари 3,5 фоизга ўсиб, 16 триллион тенгега етди. Йил бошидан бери бизнесга берилган янги кредитлар ҳажми 19,1 фоизга ўсиб, 12,5 триллион тенгени ташкил этди.
Тартибга солиш чоралари натижасида истеъмол кредитларининг ўсиши 7 ой ичида 4,6 фоизгача секинлашди.
Жорий йилнинг июль ойидан бошлаб муддати ўтган қарзларни жамоавий ҳал қилиш учун Finkelisimkz платформаси ишга туширилди.
Йил охирига бориб, Ягона молия омбудсмани идораси фуқароларнинг шикоятларини кўриб чиқиш учун иш бошлайди.
Давлат раҳбарига 2030 йилгача бўлган даврда Капитал бозори ва суғурта бозори дастурини ишлаб чиқиш бўйича топшириқларнинг бажарилиши, шунингдек, "Капитал бозори тўғрисида" ва "Суғурта бозори тўғрисида"ги янги қонун лойиҳаларини ишлаб чиқиш бўйича ҳисобот берилди.
Молия секторини рақамлаштириш ва унга сунъий интеллектни жорий этиш бўйича маълумотлар тақдим этилди.
Агентлик сунъий интеллект технологиясига асосланган ягона FinAI назорат платформасини яратди. Йил охирига қадар Молия бозорига сунъий интеллектни жорий этиш стратегияси ишлаб чиқилади. Ҳужжатда ахборот хавфсизлиги ва маълумотларни ҳимоя қилишга ягона ёндашувлар назарда тутилган.
Давлат раҳбари молиявий барқарорликни таъминлаш, молия секторида сунъий интеллектдан кенг фойдаланиш, иқтисодиётнинг реал секторларига кредит беришни кўпайтириш, шунингдек, капитал ва суғурта бозорларини янада ривожлантириш бўйича бир қатор топшириқлар берди.
Эслатиб ўтамиз, Тоқаев Эмомали Раҳмонни Тожикистон мустақиллигининг 35 йиллиги билан табриклади.