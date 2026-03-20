Бу йил Ўзбекистон гидроэлектр энергияси ишлаб чиқариш қувватини 15 фоизга оширади
TASHKENT. Kazinform — Бу йил Ўзбекистон гидроэлектр станцияларида ишлаб чиқариладиган электр энергиясини 15 фоизга оширишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда “O’zbekgidroenergo” АЖ бошқаруви раиси ўринбосари Фаррух Нуруллаев маълум қилди, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
«2017 йилда республикада умумий қуввати 1604 МВт бўлган 36 та гидроэлектростанция мавжуд бўлса, ҳозирда эса 100 дан ортиқ гидроэлектростанциялар 2400 МВт қувват ишлаб чиқармоқда. Кўриб чиқилаётган даврда 13 та гидроэлектростанция таъмирланди ва 64 та янги иншоот фойдаланишга топширилди. Ушбу лойиҳаларни амалга ошириш учун 1,3 миллиард доллар инвестиция жалб қилинди, — деди Фаррух Нуруллаев.
Унинг таъкидлашича, ўтган йили "O’zbekgidroenergo" ташкилотига қарашли корхоналар 6,5 миллиард кВт/соат электр энергияси ишлаб чиқарган.
«2026 йилда электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажмини 15 фоиздан ортиққа ошириш ва 264 миллион доллар инвестиция киритиш режалаштирилган. Бундан ташқари, бу йил умумий қуввати 152 МВт бўлган 15 та янги ишлаб чиқариш объекти ишга туширилади, 276 та иш ўрни яратилади», — деди Фаррух Нуруллаев ташкилот режаларини эълон қилди.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон «Қамбарота-1» гидроэлектростанциясини Қозоғистон ва Қирғизистон билан биргаликда молиялаштиради.
Аввал хабар қилинганидек, ўтган йили Брюсселда «Камбарата-1» гидроэлектростанцияси лойиҳасини амалга ошириш масалалари муҳокама қилинган эди.
Бундан ташқари, Ўзбекистон Тожикистондаги «Роғун» гидроэлектростанциясидан электр энергиясини импорт қилади.