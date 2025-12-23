Бу йил маданият соҳасида қандай муҳим воқеалар содир бўлди
ASTANA. Kazinform — Бу йил Қозоғистон маданият соҳасида кўп ютуқларга эришди. Пекин шаҳрида Қозоғистон маданият маркази очилди. Марказ санъат, тил ва маданий алмашинув ҳамда мамлакат меросини тақдим этиш учун энг йирик платформага айланди. Марказ 2000 дан ортиқ одамни қабул қилди. Маданий платформа кўргазма, таълим ва маърифий йўналишларда ишлайди. Бу Давлат раҳбарининг Қозоғистон маданий дипломатиясини мустаҳкамлаш бўйича кўрсатмаларига тўлиқ мос келади. Бу ҳақда ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги хабар берди.
2025 йилги маданий тадбирлар қаторида Нурғиса Тлендиевнинг 100 йиллигини алоҳида таъкидлаш жоиз. Ушбу юбилей ЮНЕСКОнинг 2024-2025 йилларда халқаро миқёсда нишонланадиган юбилейлар рўйхатига киритилган. Бу бастакорнинг жаҳон мусиқа маданиятига қўшган ҳиссасини таъкидлайдиган тадбирдир. ЮНЕСКО бастакорнинг қозоқ анъаналари, фольклор мероси ва замонавий мусиқани уйғунлаштиришдаги профессионал маҳоратини юқори баҳолади.
Бундан ташқари, Абайнинг 180 йиллиги муносабати билан Римда буюк шоирга ҳайкал ўрнатилди. Бу муҳим тадбир италян халқининг эътиборини тортди, Қозоғистон ва Европа ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлади. Қирғизистоннинг Ўш шаҳрида Абай номидаги кўча, ёдгорлик ва музей очилди. Бу - мамлакатларимиз ўртасидаги мустаҳкам алоқалар ва қозоқ мутафаккирининг умумий маданий тарихимиздаги ўрнидан далолат беради.
Шунингдек, Арманистонда Қозоғистон маданияти кунлари доирасида Ереванда Абай Қўнонбойули боғининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Ушбу тадбир Президентимизнинг Ереванга расмий ташрифи давомида давлат раҳбарлари даражасида эришилган келишувлар натижасида амалга оширилди.
Август ойида Мухтор Ауезов ва Чингиз Айтматов ҳайкали очилди, унда Қозоғистон ва Қирғизистон президентлари иштирок этди. Ёдгорлик Қозоғистон ва Қирғизистон ўртасидаги маънавий ва адабий бирлик рамзига айланди.
Бу йил Ақтау шаҳрига Туркий дунёсининг маданий пойтахти мақоми берилди. Ушбу мақом Халқаро ТУРКСОЙ ташкилоти томонидан берилди. Ақтау йигирмадан ортиқ мамлакатдан маданият арбобларини қабул қилди, фестиваллар, кўргазмалар, конференциялар ва ижодий лойиҳалар ташкил этди.
Шунингдек, бу йил Арманистон ва Россияда Қозоғистон маданият кунлари бўлиб ўтди. Қозоғистонда эса Вьетнам халқи маданияти кунлари ташкил этилди. Бундай тадбирлар халқаро маданий алоқаларни мустаҳкамлашга ва мамлакатнинг ижодий лойиҳаларга қизиқишини оширишга ҳисса қўшади.
2025 йилда Қозоғистон театрлари ҳам катта ютуқларга эришди. “Астана Опера” театрининг хорижий гастроллари чипталар билан тўлди ва театр санъаткорлари дунёнинг етакчи саҳналарида юқори баҳоланди. Хусусан, Нурсултан Ануарбек жаҳон опера санъатининг энг нуфузли лойиҳаларидан бири - Большой театрининг Ёшлар дастурига танлов орқали қабул қилинди.