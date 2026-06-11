Бу йил Қозоғистондаги курортларда дам олиш қанча туради
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонликлар ёзнинг жазирама иссиқларида денгиз, кўл ва тоғларга боришни режалаштиради. Kazinform агентлиги мухбири машҳур ички туризм йўналишлари ва дам олиш учун қанча маблағ кераклигини аниқлади.
Ёзги таътил вақтида нархга фақат ётоқ жой эмас, балки йўл харажати, овқатланиш, мавсумий талаб, кўнгилочар жойлар ва қўшимча харажатлар ҳам таъсир қилади. Ҳар бир йўналишнинг ўзига хос жиҳати бор, шунинг учун харажат ҳам шунга қараб ўзгаради. Бир жойда эрта келишув муҳим бўлса, бошқасида овқатланиш тартиби аҳамиятли. Яна бир жойда эса харажатни фақат ўша ерда ҳисоблаш мумкин. Биз машҳур курортларни танлаб, керакли маблағни ҳисоблаб чиқдик.
Балқаш курорт ҳудуди
Балқаш мамлакатдаги энг қулай йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда. Бу ерда уй ижараси нархи бир киши учун суткасига 3 500 – 5 500 тенгени ташкил этади. Яъни кичик ётоқ жой ва умумий ошхона мавжуд. Овқатни ҳар ким ўзи тайёрлайди. Агар кондиционер ва ҳожатхонаси бор қулайроқ жой танланса, ҳар бир киши учун 11 000 – 16 000 тенге тўланади. Баъзи жойларда комплекс овқат ҳам таклиф қилинади. Демак, Балқашда уч кун дам олган киши тахминан 50 000 – 60 000 тенге сарфлайди. Қайиқда сайр қилиш, шезлонг ва бошқа буюмларни ижарага олиш учун қўшимча маблағ керак бўлади. Август ойига яқин талаб ортади, шунинг учун олдиндан режалаштириб қўйиш тавсия этилади.
Алакўл курорт ҳудуди
Алакўл асосан оилавий дам олиш маскани ҳисобланади. Бу ерга кўпчилик болалари билан келади ва уч маҳал овқатланишни афзал кўради. Энг арзон вариант бу ерда бир киши учун суткасига 12 000 – 15 000 тенгедир. Турист оддий хонада жойлашади ва ошхонадан овқатланади. Қулайроқ жойлар, бассейн, болалар майдончаси ва кўнгилочар хизматлар мавжуд базалар эса суткасига 25 000 – 50 000 тенге олади.
Оилавий йўлланмани бир неча ой олдин олиш мумкин. Олдиндан қанча бола билан бораётганингизни режалаштиринг. Баъзан болалар учун чегирма берилади, баъзилари эса бепул қабул қилади. Йўл харажати ва озгина кўнгилочар дастурларни ҳисобласак, Алакўлда уч кун дам олиш учун 150 000 – 190 000 тенге керак бўлади. Энг қиммат мавсум — июль ойи.
Щучинск-Бурабай курорт ҳудуди
Бурабайда арзон турар жойлар ҳам, қиммат меҳмонхоналар ҳам топилади. Шунинг учун нарх инсоннинг ўз танловига қараб ўзгаради. Хона ёки кичик уй ижараси бир суткасига 10 000 – 12 000 тенгени ташкил қилади. Агар шу вариантни танласангиз, кўл ва асосий туристик жойларгача бўлган масофани олдиндан билиб олиш керак. Баъзан дам олиш масканига етиб бориш учун 15–20 дақиқа вақт кетади.
Овқатланиш ва санаторийда дам олиш нархи камидa бир киши учун 22 500 тенге бўлади. Ўрта даражадаги меҳмонхоналарда кечки ва тушлик овқат ҳам таклиф қилинади. Нархлари 15 000 – 40 000 тенге оралиғида. Кафе ва ресторанларда овқатланиш қўшимча харажат талаб қилади. Икки киши учун ўртача 10 000 тенге кетади. Бу суммадан алкоголь ичимликлари нархи ташқари.
Демак, Бурабайда уч кун дам олиш учун тахминан 150 000 – 220 000 тенге керак бўлади. Бунга экологик тўлов, пулли пляж, катамаран, экскурсия ҳам такси хизматлари ҳам қўшиш керак.
Манғистау курорт ҳудуди
Ақтау денгизига чиқиш мумкин бўлган асосий йўналиш бўлиб қолмоқда. Бу ерда пляж яқинидаги дам олиш масканлари ёки шаҳардан квартира ижарага олиш мумкин. Энг мақбул вариант — квартира ижараси. Бир хонали квартиранинг нархи суткасига 10 000 – 13 000 тенге атрофида. Нарх квартира жойлашган ҳудуд ва таъмир ҳолатига қараб ўзгаради.
Меҳмонхоналар ва денгиз бўйидаги дам олиш базалари қиммат. Суткасига 34 000 – 40 000 тенге ва ундан юқори. Нарх июнь ойидан бошлаб ошади. Ақтауда уч кун дам олиш бир киши учун тахминан 180 000 – 230 000 тенге бўлади. Авиабилетлар ҳам нархга таъсир қилади. Баъзилар узоқ масофага поездда боради. Одамлар маҳаллий супермаркетдан озиқ-овқат олиб, ўзи тайёрлаб ейиш орқали тежаши мумкин. Бу ерда баъзи пляжларда сув таги тошли бўлади, шунинг учун мос пойабзал ҳам керак.
Алмати тоғ кластери
Алмати тоғлари ҳам ёзда жуда талабгир. Алатау дараси ва унинг этакларидаги глэмпинг, A-фрейм уйлар ва чодирли дам олиш масканлари ҳозир кўпчиликни жалб қилмоқда.
Энг арзони — хостел ва кемпинглардаги жойлар. Бир кечага бир киши учун 6 000 – 7 500 тенге. Табиати жуда гўзал бўлган ҳудудларда жойлашган дам олиш масканлари нархи 35 000 – 50 000 тенге атрофида. Дам олиш кунларида нарх ошади.
Тоғларда овқатланиш нархи логистикага боғлиқ. Икки киши учун тушлик ўртача 12 000 – 15 000 тенге туради.
Алмати тоғлари атрофида уч кун дам олиш нархи 250 000 тенге ва ундан юқори бўлиши мумкин. Транспорт, канат йўллари, эко-такси ва миллий парк тўловларини ҳам ҳисобга олиш керак. Агар тежамкор бўлмоқчи бўлсангиз, Алматига бориб, фақат бир кунни тоғга ажратган маъқул.
Муаллиф: Алтинай Сағиндиқова.