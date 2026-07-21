Бу йил Қозоғистонда 190 мингта автомобиль ишлаб чиқарилади
ASTANА. Кazinform — Ҳукумат йиғилишида ҚР Саноат ва қурилиш вазири Ерсайин Нағаспаев автомобилсозлик саноати жадал ривожланаётганини маълум қилди.
— Сўнгги 5 йил ичида соҳага қарийб 457 миллиард тенге инвестиция киритилди. Ўтган йили 171 мингдан ортиқ автомобиль ишлаб чиқарилди ва ишлаб чиқариш ҳажми 18 фоизга ошди. Бу ижобий динамика бу йил ҳам давом этмоқда. Жорий йилнинг дастлабки 6 ойида 94 400 та автомобиль ишлаб чиқарилди, бу ўтган йилга нисбатан 35 фоизга кўп. Бу йилги режага кўра, ишлаб чиқариш ҳажмини 11 фоизга ошириш ва 190 мингта автомобиль ишлаб чиқариш белгиланган. Умуман олганда, бу йил автомобилсозлик саноати 131,1 фоизга ўсди, — деди у.
Ерсайин Нағаспаевнинг сўзларига кўра, маҳаллий автомобилсозлик саноатини янада ривожлантириш ва унинг рақобатбардошлигини ошириш мақсадида вазирлик асосий йўналишларни белгилаб олди. Булар:
• Маҳаллийлаштириш даражасини янада ошириш. Унинг асосий устувор йўналиши янги автомобиль компонентлари ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва маҳаллий корхоналарни дунёнинг етакчи автомобил компанияларининг ишлаб чиқариш занжирларига киритиш режалаштирилган.
• Аҳоли учун автомобиллар харидини осонлаштириш. Шу мақсадда автомобиль кредитлари ва лизинг механизмларини такомиллаштириш, жумладан, қарз юки коэффициентини бекор қилиш ва жисмоний шахслар учун автомобиль лизингини ривожлантириш режалаштирилган.
• Электр ва гибрид транспорт воситалари ишлаб чиқаришни ривожлантириш, шунингдек, улардан фойдаланиш учун зарур инфратузилмани шакллантириш. Бунга зарядлаш станциялари тармоғини кенгайтириш, пилотсиз транспорт воситалари технологияларидан фойдаланиш учун зарур шарт-шароитларни яратиш киради.
• Автомобилларни импорт қилишда қонунчилик талабларига риоя қилинишини таъминлаш. Бу маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ва импортчилар учун тенг ва очиқ рақобат шароитларини яратади, шунингдек, ноқонуний схемаларнинг олдини олади.
• Ўзининг лаборатория базасини яратиш. Бу автомобиллар ва автомобил компонентларининг техник талабларга мувофиқлигини ички тасдиқлашга, бозорга янги маҳсулотларни тез чиқаришга ва маҳаллий ишлаб чиқаришни ривожлантиришга ёрдам беради.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Қозоғистонда 171 400 та автомобиль ишлаб чиқарилди.