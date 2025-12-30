OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:39, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Бу йил хорижий давлат раҳбарлари Қозоғистонга 30 марта ташриф буюришди

    ASTANA. Kazinform — Улар орасида ХХР, Италия, Грузия, Ўзбекистон, Словения, Вьетнам, БАА ва бошқа давлатлар бор. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Президентининг ёрдамчиси — Матбуот котиби Руслан Желдибай ўзининг Telegram саҳифасида хабар берди.

    флаг Казахстана Қазақстан госсимволы мемлекеттік рәміздер
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон халқаро мулоқот учун фаол майдонига айланган.

    “Улар орасида ХХР, Италия (икки марта), Грузия, Ўзбекистон, Словения, Вьетнам, БАА, Руанда, Шимолий Македония, Болгария, Словакия, Иордания, Конго Демократик Республикаси, Мьянма, Венгрия, Озарбайжон, Финляндия, Эстония, Арманистон, Туркманистон, Швейцария ва Эрон давлат ва ҳукумат раҳбарлари бор”, — деб ёзди Желдибай.

    халықаралық кездесу
    Фото: Ақорда

    Бундан ташқари, Қасим-Жомарт Тоқаев бошқа президентлар билан 43 марта телефон орқали суҳбатлашди. Бундан ташқари, 4 та расмий маросимда 30 та давлат элчиларидан ишонч ёрлиқларини олди.

    Тоқаев 252 сағат уақытын ұшақта өткізді
    Фото: Ақорда

    Бундан ташқари, йил давомида Президент минтақалар ва хорижий давлатларга ташрифлари давомида 168 960 километр йўл босиб ўтди. самолётда 252 соат вақт ўтказди.

    Аввалроқ, Президент бу йил қанча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни имзолагани маълум бўлди.

    Шунингдек, 2025 йилда Президент 186 та халқаро учрашув ўтказгани маълум бўлди.

    Теглар:
    Қасим-Жомарт Тоқаев Ташқи сиёсат Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!