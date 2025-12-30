Бу йил хорижий давлат раҳбарлари Қозоғистонга 30 марта ташриф буюришди
ASTANA. Kazinform — Улар орасида ХХР, Италия, Грузия, Ўзбекистон, Словения, Вьетнам, БАА ва бошқа давлатлар бор. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Президентининг ёрдамчиси — Матбуот котиби Руслан Желдибай ўзининг Telegram саҳифасида хабар берди.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон халқаро мулоқот учун фаол майдонига айланган.
“Улар орасида ХХР, Италия (икки марта), Грузия, Ўзбекистон, Словения, Вьетнам, БАА, Руанда, Шимолий Македония, Болгария, Словакия, Иордания, Конго Демократик Республикаси, Мьянма, Венгрия, Озарбайжон, Финляндия, Эстония, Арманистон, Туркманистон, Швейцария ва Эрон давлат ва ҳукумат раҳбарлари бор”, — деб ёзди Желдибай.
Бундан ташқари, Қасим-Жомарт Тоқаев бошқа президентлар билан 43 марта телефон орқали суҳбатлашди. Бундан ташқари, 4 та расмий маросимда 30 та давлат элчиларидан ишонч ёрлиқларини олди.
Бундан ташқари, йил давомида Президент минтақалар ва хорижий давлатларга ташрифлари давомида 168 960 километр йўл босиб ўтди. самолётда 252 соат вақт ўтказди.
Аввалроқ, Президент бу йил қанча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни имзолагани маълум бўлди.
Шунингдек, 2025 йилда Президент 186 та халқаро учрашув ўтказгани маълум бўлди.