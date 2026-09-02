Бу йил энг кўп мактаб фойдаланишга топширилган ҳудудлар маълум бўлди
ASTANA. Kazinform — Бугунги кунда Қозоғистонда 8 048 та умумтаълим мактаби фаолият юритмоқда. Бу 2024-2025 ўқув йилидаги 7 920 та мактабга нисбатан 1,6 фоизга кўп, деб хабар беради Қозоғистон Республикаси Стратегик режалаштириш ва ислоҳотлар агентлиги Миллий статистика бюроси.
Таълим инфратузилмасини ривожлантириш ишлари давом этмоқда. 2026 йил январь-июль ойларида Қозоғистонда жами 18 090 нафар ўқувчига мўлжалланган 32 та умумтаълим мактаби, шунингдек, 4 207 ўринга мўлжалланган 32 та мактабгача таълим ташкилоти фойдаланишга топширилди. Шундан 14 та мактаб ва 26 та мактабгача таълим ташкилоти қишлоқ ҳудудларида жойлашган.
Ҳисобот даврида энг кўп умумтаълим мактаблари Туркистон ва Атирау вилоятларида фойдаланишга топширилди — ҳар бирида бештадан мактаб. Ақтўбе, Алмати ва Қарағанди вилоятларида учтадан, Жамбил вилояти, шунингдек, Алмати ва Чимкент шаҳарларида иккитадан мактаб фойдаланишга топширилди.