Бу йил болали оилаларни қўллаб-қувватлаш учун 974 миллиард тенге ажратилди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда болали оилаларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш ҳажми ортиб бормоқда. Бу йил ушбу мақсадга 974 миллиард тенге ажратилди, бу ўтган йилга нисбатан 19,1 фоизга кўп.
Болаларни ҳимоя қилиш ва оилаларни қўллаб-қувватлаш давлатнинг сиёсати доирасида ижтимоий тўловлар тизими бола туғилгандан вояга етгунга қадар бўлган даврни қамраб олади.
“Маблағлар бола туғилиши муносабати билан бир марталик нафақаларга, болаларни парвариши бўйича тўловларга, кўп болали оилаларга ҳамда ногиронлиги бўлган болаларни тарбиялаётган оилаларни қўллаб-қувватлашга йўналтирилади”, – дейилади Ҳукумат хабарида.
Давлат ҳар йили барча ижтимоий нафақаларни индекслайди. Масалан, 2026 йилда тўртинчи ва ундан кейинги болалар туғилиши муносабати билан тўланадиган бир марталик нафақа миқдори 272 минг тенгедан ошади.
Кўп болали оналарни қўллаб-қувватлаш чоралари ҳам давом этмоқда.
“Кўп болали оналарнинг, жумладан, «Алтын алқа» ва «Күміс алқа» соҳибларининг мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган махсус қўллаб-қувватлаш механизмлари тақдим этилмоқда”, – дея таъкидланди хабарда.
Бундан ташқари, ота-она қарамоғисиз қолган болаларни қўллаб-қувватлаш тизими ҳам модернизация қилинмоқда. Бу йўналишдаги муҳим янгиликлардан бири профессионал васийлик оиласи институтини жорий этишдир. Ушбу тизим қийин ҳаёт шароитида қолган болаларга оилавий муҳитда тарбия бериш имконини беради.
“Ариза берувчилар психологик тайёргарлик ва махсус тайёргарликдан ўтишлари керак. Болаларга ғамхўрлик қилиш харажатлари ва васий ота-оналарнинг иш ҳақи бюджетдан тўланади”, – дейилади маълумотда.
Меҳрибонлик уйларидаги болаларни қўллаб-қувватлаш механизмлари ҳам кенгайтирилди. 2025 йилдан бошлаб устозларни мажбурий сертификатлаш жорий этилди.
Уй-жой масаласида ҳам ўзгаришлар бўлди. Энди Астана ва республика аҳамиятидаги шаҳарларда етим болаларни уй-жой навбатига қўйиш учун уч йиллик доимий рўйхатдан ўтиш талаби олиб ташланди. Шунингдек, яшаш жойи ўзгарган тақдирда, навбатнинг дастлабки рўйхатдан ўтиш санаси сақлаб қолинади.
Шунингдек, давлат «Мейірім» республика кампанияси доирасида имтиёзли ипотека кредитлари, ижара субсидиялари ва мақсадли қўллаб-қувватлаш чораларини кўради.
“Ижтимоий тўловлар ва қўллаб-қувватлаш чораларининг босқичма-босқич кенгайиши оилаларнинг фаровонлигини яхшилайди, ота-оналарга юкни камайтиради ва болаларни тарбиялаш учун қулай шароитлар яратади”, – дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистонда 6,9 миллиондан ортиқ боланинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун 1,3 триллион тенге ажратилгани ҳақида хабар берган эдик.