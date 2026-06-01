Қозоғистон 6,9 миллиондан ортиқ боланинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун 1,3 триллион тенге ажратди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда Халқаро болаларни ҳимоя қилиш куни арафасида болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва қўллаб-қувватлаш бўйича амалга оширилаётган давлат чоралари ҳақида маълумот эълон қилинди.
Ҳукумат маълумотларига кўра, бугунги кунда мамлакатда 6,9 миллиондан ортиқ бола бор. Болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш давлат ижтимоий сиёсатининг асосий устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.
Бу соҳадаги ишлар Конституцияда мустаҳкамланган болаларга ғамхўрлик қилиш ва уларни ўқитиш тамойилига асосланган.
“Давлатнинг асосий вазифаси оилалар учун болаларнинг соғлом ўсиши, сифатли таълим олиши ва ўзларини хавфсиз ҳис қилишлари учун қулай шароитлар яратишдир”, - дейилади хабарда.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Миллий қурултой натижалари бўйича кўрсатмаларига мувофиқ, Ҳукумат 2026-2030 йилларга мўлжалланган "Қозоғистон болалари" концепциясини тасдиқлади.
Ҳужжатда болалар фаровонлигини оширишга қаратилган 158 та чора-тадбирлар мавжуд.
“Концепцияни амалга ошириш учун жами 1,3 триллион тенге ажратилган”, - деб таъкидлади Ҳукумат.
Дастур доирасида таълим, соғлиқни сақлаш, ижтимоий ҳимоя ва хавфсизлик соҳаларида ишлар олиб борилмоқда.
Ушбу концепция болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш, уларнинг сифатли таълим ва тиббий ёрдамдан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш, шунингдек, хавфсиз муҳит яратишга қаратилган.