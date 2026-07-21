Бу йил Атирау вилоятида қанча тонна балиқ овланди
АТYRAU. Каzinform — Йил бошидан бери ҳудудда 5530 тонна балиқ овланди, шундан қарийб 4085 тоннаси хорижий бозорларга жўнатилди.
Хусусан, маҳсулотлар Россия, Озарбайжон, Украина, Грузия ва Германияга экспорт қилинди. Ҳудудда балиқчиликни ривожлантириш доирасида 2028 йилга қадар қўшимча 5 та тижорат балиқ етиштириш лойиҳасини амалга ошириш ва битта балиқни қайта ишлаш заводини модернизация қилиш режалаштирилган.
Улар орасида ёпиқ сув таъминоти тизимлари ва ҳовузларда сазан кўпайтиришга қаратилган учта лойиҳа мавжуд. Режага кўра, 2027 йилдан бошлаб 400 тоннагача қўшимча балиқ маҳсулотлари ишлаб чиқариш режалаштирилган.
— Балиқ захираларини сақлаб қолиш мақсадида ўтган йили Ёйиқ дарёсига 5 миллион осётра балиқлари қўйиб юборилди, йил бошида эса бу кўрсаткич 3,7 миллионни ташкил этди, — деб хабар берди вилоят ҳокимлиги.
Ҳозирда ҳудуддаги 18 та балиқчилик субъекти учун 31 та жой тасдиқланган. Қўшимча 27 та жой захирада. Балиқчилик корхоналари Ёйиқ ва Қиғаш дарёлари бўйида, Қиғаш эстуариясида, шунингдек, Каспий денгизининг Қозоғистон секторининг шимоли-шарқий қисмида балиқ овлайди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда балиқчиликни ривожлантириш учун нима қилиш керак эканлиги ҳақида ёзган эдик.