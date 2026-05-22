Бу йил 4000 нафар қозоғистонлик Ҳаж зиёратини амалга оширади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Ҳаж миссияси раиси, ноиб муфтий Кенжетай Байкемелули бошчилигидаги миссия вакиллари Жидда шаҳридаги Қозоғистон Республикасининг Бош консули Руслан Қоспанов билан учрашди. Бу ҳақда Қозоғистон мусулмонлари диний бошқармаси хабар берди.
Учрашув давомида томонлар бу йилги Ҳаж мавсумининг ташкилий ишлари, қозоғистонлик зиёратчилар хавфсизлигини таъминлаш, тиббий хизматлар кўрсатиш ва уларнинг сафарини иложи борича қулай ташкил этиш масалаларини батафсил муҳокама қилишди.
Ўз навбатида, Қозоғистоннинг Жидда шаҳридаги Бош консули Руслан Қоспанов муқаддас сафарга чиқаётган ватандошларга ҳар томонлама ёрдам кўрсатилишини таъкидлади.
Шуни таъкидлаш керакки, бу йил 4000 нафар қозоғистонлик Ҳаж зиёратини амалга оширади. Уларга танловдан ўтган 14 та туристик компания хизмат кўрсатади. Миссия Ҳажни ташкил этишни тўлиқ назорат қилмоқда.
Таъкидлаш жоизки, бу йилги Ҳаж мавсуми 15 майдан 5 июнгача бўлиб ўтади.
