Қозоғистонда бир қатор ижтимоий аҳамиятга эга озиқ-овқат маҳсулотларининг нархи пасайди
ASTANA. Kazinform - 2026 йил 15 июль ҳолатига кўра, ҳисобот ҳафтаси давомида Қозоғистонда ижтимоий аҳамиятга эга бўлган бир қатор озиқ-овқат маҳсулотлари нархининг пасайиши қайд этилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Миллий статистика бюроси маълумотларига таяниб.
Энг сезиларли арзонлашган маҳсулот бодринг бўлди — унинг нархи 4,6 фоизга пасайди. Шунингдек, помидор ва сабзи нархлари 3,2 фоиздан, тухум 0,4 фоизга, ун 0,3 фоизга ва товуқ гўшти 0,2 фоизга арзонлашган.
Ҳудудлар кесимида ҳафталик дефляция Ақтау шаҳрида (-0,7 фоиз), Қонаев шаҳрида (-0,3 фоиз), Жезқазған ва Петропавл шаҳарларида (ҳар бири -0,2 фоиз), Тараз, Қарағанди ва Туркистон шаҳарларида (ҳар бири -0,1 фоиз) қайд этилди. Астана, Чимкент, Қизилўрда, Ўскемен, Павлодар ва Семей шаҳарларида нархлар аввалги ҳафта даражасида сақланиб қолди.
Мамлакат бўйича бодрингнинг ўртача нархи килоси учун 524 тенгени ташкил этди. Энг паст нарх Тараз шаҳрида қайд этилди — 357 тенге.
Пардозланган гуручнинг ўртача нархи килоси учун 534 тенгега етди. Энг арзон нархлар Қизилўрдада — 456 тенге, Алматида эса — 478 тенге миқдорида қайд этилди.
Оқ карамнинг ўртача нархи килоси учун 198 тенгени ташкил этди. Энг паст нарх Туркистонда кузатилди — 137 тенге.
Биринчи тоифадаги 10 дона тухумнинг республика бўйича ўртача нархи 561 тенге бўлди. Энг мақбул нархлар Қизилўрдада — 464 тенге ва Орал шаҳрида — 476 тенге қайд этилди.