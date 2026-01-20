13:45, 20 Январь 2026 | GMT +5
Бу баҳорда Жўжи хон ҳақидаги ҳужжатли фильмни суратга олиш ишлари якунланади
QYZYLORDA. Kazinform – Бу баҳорда Жўжи хон ҳақидаги ҳужжатли фильмни суратга олиш ишлари якунланади. Бу ҳақда Миллий қурултойнинг V йиғилишида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев маълум қилди.
“Биз сўнгги йилларда кўп асрлик тарихий меросимизни илмий ўрганиш ва тарғиб қилишда маълум ютуқларга эришдик. Бу баҳорда Жўжи хон ҳақидаги ҳужжатли фильмни суратга олиш ишлари якунланади. Ушбу кенг кўламли лойиҳанинг бошланишини Атирау шаҳрида бўлиб ўтган қурултой йиғилишида маълум қилган эдим. Кўп қисмли фильм нуфузли халқаро платформаларда намойиш этилади”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
