    Бу баҳорда Жўжи хон ҳақидаги ҳужжатли фильмни суратга олиш ишлари якунланади

    QYZYLORDA. Kazinform – Бу баҳорда Жўжи хон ҳақидаги ҳужжатли фильмни суратга олиш ишлари якунланади. Бу ҳақда Миллий қурултойнинг V йиғилишида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев маълум қилди.

    Фильм о Жошы хане презентовали в Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    “Биз сўнгги йилларда кўп асрлик тарихий меросимизни илмий ўрганиш ва тарғиб қилишда маълум ютуқларга эришдик. Бу баҳорда Жўжи хон ҳақидаги ҳужжатли фильмни суратга олиш ишлари якунланади. Ушбу кенг кўламли лойиҳанинг бошланишини Атирау шаҳрида бўлиб ўтган қурултой йиғилишида маълум қилган эдим. Кўп қисмли фильм нуфузли халқаро платформаларда намойиш этилади”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.

     

    Эслатиб ўтамиз, Қизилўрдада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг иштирокида Миллий қурултойнинг бешинчи йиғилиши бошланганини ёзган эдик.

     

