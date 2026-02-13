BTS дунё бўйлаб гастрол сафарини 75 мамлакатдаги кинотеатрларда жонли эфир билан бошлайди
ASTANA. Kazinform - Жанубий Кореялик BTS гуруҳи ўзининг янги «Arirang» дунё бўйлаб гастрол сафарининг очилиш концертларини Жанубий Корея ва бошқа мамлакатлардаги кинотеатрларда жонли эфирда намойиш этади, деб хабар беради Kazinform Yonhapга таяниб.
BigHit Music маълумотларига кўра, чиқишлар 11 апрелда Сеул яқинидаги Гоянда ва 18 апрелда эса Токиода бўлиб ўтади. Улар 75 мамлакатдаги 3500 дан ортиқ кинотеатрларда намойиш этилади. Баъзи минтақаларда вақт фарқи туфайли трансляция кечиктирилади.
“Arirang” гастроли К-поп гуруҳи учун энг йирик гастрол бўлади, 34 шаҳарда 82 та концерт режалаштирилган. Шимолий Америка ва Европадаги барча 41 та шоу, шунингдек, Гоян концерти учун чипталар сотилиб бўлган.
BTS Тампадаги Raymond James Stadium, Калифорниядаги Stanford Stadium, Арлингтондаги AT& T Stadium ва Мюнхендаги Allianz Arena каби йирик глобал стадионларда яккахон концертлар берган биринчи корейс гуруҳи бўлади.
Лондонда гуруҳ икки кун, 6 ва 7 июль кунлари Tottenham Hotspur стадионида 120 минг томошабин олдида чиқиш қилади. Бу майдонга ташриф буюрувчилар сони бўйича рекорд ўрнатади.
Ушбу гастрол сафари уларнинг 20 мартга режалаштирилган бешинчи студиявий альбоми «Arirang”нинг чиқарилиши билан бир вақтга тўғри келди. Альбом шарафига Сеулда 20 мартдан 1 апрелгача BTS The City Arirang Seoul маданий лойиҳаси — медиа-арт, шаҳар инсталляциялари ва мусиқий дастурлар иштирокидаги тадбирлар серияси бўлиб ўтади.