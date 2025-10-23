Брюсселда биринчи Европа Иттифоқи-Миср саммити бўлиб ўтди
ASTANA. Kazinform - Еврокомиссия раҳбари Урсула фон дер Ляйен ва Миср президенти Абдел Фаттоҳ ас-Сиси илк бор Европа Иттифоқи-Миср саммитида биргаликда макромолиявий ёрдам, ислоҳотларни қўллаб-қувватлаш ва Мисрнинг Horizon Europe дастури билан ҳамкорлиги бўйича учта келишувни тақдим этди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Еврокомиссиянинг қайд этишича, саммит “ЕИ ва Миср ўртасидаги муносабатларни чуқурлаштиришдаги муҳим босқич”дир. У Ассоциация шартномаси, ҳамда стратегик ва кенг қамровли ҳамкорликка асосланади.
“Европа Иттифоқи ва Миср ўртасидаги ҳамкорлик ҳар қачонгидан ҳам кучлироқ. Миср, Европа ва Ўрта ер денгизи ўртасидаги ҳамкорлик ва ҳақиқий шериклик ҳақидаги умумий қарашларимиз ҳақиқатга айланмоқда. Бугунги кун бизнинг машаққатли меҳнатимиз ва фидойилигимиздан далолатдир. Европа Иттифоқи ва Миср ўртасидаги биринчи саммитимиз ва келишувларимиз ўтган йили имзолаган улкан стратегик ва кенг қамровли ҳамкорликнинг бевосита натижаси бўлиб, Миср ва Европадаги одамлар ва бизнес учун янги сармоя ва аниқ имкониятларни таъминлади. Бизнинг Ўрта ер денгизи пактимиз бу руҳни қўллаб-қувватлайди. Биз Миср ва бошқа жанубий қўшниларимизга таклиф қиламиз: келинглар, кучларни бирлаштириб, шерик сифатида бирга ишлайлик”, - деди фон дер Ляйен.
Бундан ташқари, Европа ва Мисрнинг етакчи сиёсий ва бизнес раҳбарлари, ривожланиш агентликлари, тадқиқот ва инновациялар ҳамжамиятини бирлаштирган “Европа Иттифоқи-Миср стратегик ва кенг қамровли ҳамкорликни амалга ошириш: стратегик инвестициялар, саноат трансформацияси ва инновацияларни жадаллаштириш” мавзусидаги юқори даражадаги тадбир бўлиб ўтди.
2024 йил март ойидан бошлаб Европа Иттифоқи Миср билан ҳамкорликни фаоллаштирди, уни асосий соҳаларда стратегик ҳамкор деб билади.
Муаллиф: Арнур Рахимбеков