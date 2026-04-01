Британия қироли Чарльз III АҚШга ташриф буюради
ASTANA. Kazinform — Ушбу ташриф Буюк Британия ва Қўшма Штатлар ўртасидаги тарихий алоқаларни мустаҳкамлаш ва икки томонлама ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган, дейилади қироллик оиласининг расмий баёнотида, деб хабар беради Kazinformнинг Лондондаги мухбири.
АҚШ мустақиллигининг яқинлашиб келаётган 250 йиллигига алоҳида эътибор қаратилади, бу эса ташрифга қўшимча рамзий аҳамият беради. Дастлабки маълумотларга кўра, ташриф апрель ойи охирида бўлиб ўтади.
Бу ташриф Чарлз III нинг Қўшма Штатларга биринчи давлат ташрифи бўлади.
Илгари Елизавета II мамлакатга тўрт марта - 1957, 1976, 1991 ва 2007 йилларда давлат ташрифи билан ташриф буюрган. Тахтга ўтиришдан олдин, амалдаги монарх Уэльс шаҳзодаси сифатида Қўшма Штатларга 19 марта ташриф буюрган, улар орасида расмий ташрифлар ҳам.
Таъкидлаш жоизки, ушбу ташриф Дональд Трампнинг таклифи ва Британия ҳукуматининг тавсияси билан амалга оширилади.
Америкага ташрифини якунлагандан сўнг, монарх Бермуд оролларига боради ва у ерда монарх сифатида Британиянинг хориждаги ҳудудига биринчи расмий ташрифини амалга оширади.
Эслатиб ўтамиз, Дональд Трамп 2025 йил сентябрь ойида Буюк Британияга давлат ташрифи билан ташриф буюрган эди. Бу Британия тарихида илк хорижий етакчи иккинчи давлат ташрифига таклифнома олган.