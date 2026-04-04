    09:22, 04 Апрель 2026 | GMT +5

    Бразилияда самолёт турар-жой биносига урилиб, уч киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform – Бразилия жанубида кичик самолёт турар-жой биносига урилиб, уч киши ҳалок бўлди, деб хабар берди G1 янгиликлар портали.

    Бразилияда ұшақ тұрғын үйге соғылып, үш адам қаза тапты
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Нашр маълумотларига кўра, самолёт ҳалокати Риу-Гранди-ду-Сул штатининг шимолий қирғоғидаги Капао-да-Каноа шаҳрида содир бўлган.

    «Самолёт турар-жой биноларидан бирига урилган, воқеа жойидан тутун ва олов кўриниб турибди. Бу ҳудуддаги бинолар асосан паст қаватли», – дейилади хабарда.

    Самолёт учувчиси ва яна икки киши воқеа жойида ҳалок бўлган. Самолёт бортида жами тўрт киши бўлган.

    Дастлабки маълумотларга кўра, самолёт паст баландликда учаётган эди, баландликни йўқотишни бошлаган ва кейин қулаган.

    Эслатиб ўтамиз, ўтган ой Колумбияда авиаҳалокатда 69 киши ҳалок бўлган ва мамлакатда мотам куни эълон қилингани ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!