Ботсванада 1305 карат оғирликдаги ноёб олмос топилди
ASTANА. Кazinform – Ботсванада 1305 карат оғирликдаги заргарлик сифатига мос ноёб олмос қазиб олинди. Бу сўнгги йиллардаги энг йирик топилмалардан бири, деб хабар беради ТАСС агентлиги.
Нашр маълумотларига кўра, қимматбаҳо тош Ботсвананинг шимоли-шарқидаги Карове конида қазиб олинган. Бу ҳақда Канада кончилик компанияси раҳбари Уильям Лэмб маълум қилди.
– Бу олмос Карове конида қазиб олинган. Бу ушбу конда топилган 1000 каратдан ортиқ оғирликдаги ўнинчи олмосдир, — деди у маҳаллий SABC радиостанциясига.
Катта олмос Mega Diamond Recovery рентген аппарати ёрдамида аниқланди. Ушбу технология руда майдаланишидан олдин тоғ жинсида катта олмосларни топиш имконини беради.
Карове кони 2012 йилда тўлиқ ишлаб чиқариш қувватига етди. У жуда катта олмосларни ишлаб чиқариш бўйича дунёдаги энг машҳур конлардан бири ҳисобланади. Илгари бу ерда Lesedi La Rona (1109 карат), Sewelo (1758 карат) ва Motswedi (2488 карат) каби машҳур олмослар топилган эди.
Ҳозирда қазиб олинаётган очиқ коннинг чуқурлиги 324 метрга етди. Компания 2028 йил бошида ишга тушириладиган ер ости конини қуришни бошлади. Унинг лойиҳавий чуқурлиги 767 метрни ташкил этади ва қазиб олиш ишлари 2040 йилгача давом этади.
Эслатиб ўтамиз, ноёб олмос Женева аукционида 43 миллион долларга сотилди.