Бош муфтий 2026 йилни “Ислом ва адолатли жамият” йили деб эълон қилди
ASTANA. Kazinform — Пойтахтимизда Қозоғистон мусулмонлари диний бошқармаси раиси, Бош муфтий Науризбай ҳожи Тағанули руҳонийларга анъанавий йўналиш маърузасини тақдим этди ва 2026 йилни диний соҳада “Ислом ва адолатли жамият” йили деб эълон қилди.
“Ислом инсонни нафақат Аллоҳ олдида, балки жамият олдида ҳам масъулиятли бўлишга тарбиялайди. Ҳар бир амал учун ҳисоб берилишига ишониш - ҳалолликнинг энг олий кўринишидир. Қиёмат кунига ишониш инсонни адолатсизлик, зўравонлик ва ёмонликдан ҳимоя қилади. Чунки мусулмон ҳеч бир амал эътибордан четда қолмаслигини жуда яхши билади. Ва бугунги кунда бутун инсоният олдида турган долзарб масалалардан бири - адолатсизликка қарши курашиш ва адолатли жамият яратишдир. Бу йўналишдаги ишларни тизимли равишда амалга ошириш учун 2026 йилни диний фаолият доирасида “Ислом ва адолатли жамият” йили деб эълон қилишга қарор қилдим. Бу - ҳар бир фуқаронинг жамият олдидаги масъулиятини оширишга қаратилган муҳим қадам деб ўйлайман”, — деди Бош муфтий.
Йиғилишда Диний бошқарма ходимлари, вилоятларнинг бош имомлари, ҚМДБ вакиллари, олимлар, Экспертлар кенгаши ва “РАНТ” аъзолари, зиёлилар вакиллари, диний таълим муассасалари раҳбарлари ва ўқитувчилари офлайн ва онлайн форматларда иштирок этдилар.
