OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:36, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Бу йил муқаддас Рамазон ойи қачон бошланади

    ASTANA. Kazinform — Бу йил ойлар султони — Рамазон қачон бошланиши ва бошқа мусулмон байрамлари қачон ўтказилиши ҳақида Қозоғистон мусулмонлари диний бошқармаси (ҚМДБ) хабар берди.

    Мечеть Мешіт
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    “ҚМДБнинг шариат ва фатво бўлими 2026 йил учун диний байрамлар тақвимини тасдиқлади. Ҳижрий ойларнинг бошланиши халқаро астрономик тадқиқот марказлари маълумотлари асосида аниқланди. Фатво мутахассислари диний байрамларнинг аниқ саналари янги ойнинг кузатилишига қараб белгиланган саналардан бир кун олдин ёки кечроқ бўлиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқдалар”, — дейилади хабарда.

    Мешіт
    Фото: Діни басқарма

    Таклиф қилинаётган тақвимга кўра, рўза (муқаддас Рамазон ойининг биринчи куни) 19 февралда бошланади, Лайлатул-Қадр 16 мартдан 17 мартга ўтар кечасига тўғри келади ва мусулмонлар Рамазон ҳайитини 20 мартда нишонлайдилар.

    2026 йилда мусулмонлар Қурбон ҳайитини 27 майдан 29 майгача нишонлайдилар.

    Теглар:
    Рўза Дин Жамият Рамазон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!