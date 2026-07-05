Қозоғистонда бош масжидга "Нурсултон масжиди" номи берилди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон мусулмонлари диний бошқармаси Республика бош масжидига "Нурсултон масжиди" номи берилганини маълум қилди.
— Ҳурматли жамоат! Шу муносабат билан янги ном расман кучга киради. Республика бош масжиди нафақат пойтахтнинг, балки Қозоғистоннинг бутун мусулмон жамоасининг умумий маънавий марказидир. Масжид миллий бирликни мустаҳкамлаш, тинчлик ва тотувликни тарғиб қилиш, яхшилик ва раҳм-шафқат қадриятларини тарғиб қилиш, шунингдек, иймон ва ахлоққа асосланган хайрли ташаббусларни қўллаб-қувватлашга хизмат қилади, — дейилади хабарда.
Диний бошқарма маълумотларига кўра, янги ном остида Республика бош масжиди халқнинг маънавий ҳаётига хизмат қилишда давом этади, жамиятда бирлик ва тотувликни мустаҳкамлашга, анъанавий маънавий қадриятларни сақлашга ва хайрли ташаббусларни ривожлантиришга ҳисса қўшади.