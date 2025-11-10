Bo‘ron, yaxvonlik: Qozog‘istonning 17 ta hududida ob-havo yomonlashishi mumkin
ASTANA. Kazinform – 10 noyabr kuni Qozog‘istonning 17 ta viloyatida bo‘ron bo‘yicha ogohlantirish e’lon qilindi, deb xabar beradi «Kazgidromet» RDK.
Meteorologlarning ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatning aksariyat hududida yog‘ingarchilik, qor aralash yomg‘ir, bo‘ron, yaxvonlik, tuman va kuchli shamol kutilmoqda.
Abay viloyatida kechasi va kunduzi yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin. Yaxvonlik va bo‘ron kuzatiladi. Hududning janubida vaqti-vaqti bilan kuchli yog‘ingarchilik (yomg‘ir, qor) yog‘adi. Shamol janubi-g‘arbdan shimoli-g‘arbga o‘zgarib, tezligi 15-20 m/s gacha, g‘arbda, shimolda va markazda esa 23-28 m/s gacha yetadi.
Aqto‘be viloyatida kechasi va ertalab g‘arb va markazda tuman tushadi.
Aqmola viloyatida kechasi qor yog‘ishi, kunduzi esa shimol, sharq va janubda yog‘ingarchilik (qor) bo‘lishi kutilmoqda. Yaxvonlik va qor bo‘ronlari kutilmoqda. Shamol shimoli-g‘arbdan janubi-g‘arbga o‘zgarib, shimol, sharq va janubda 15-20 m/s tezlikda esadi.
Almati viloyatida janubi-g‘arbdan esgan shamol kuchayadi: shimol va janubda shamolning tezligi 15-20 m/s ga yetadi.
Atirau viloyatida kechasi va ertalab shimol esadi, g‘arb va janubda tuman tushadi.
Sharqiy Qozog‘iston viloyatida kechasi va ertalab g‘arb, shimol va sharqda yog‘ingarchilik (yomg‘ir, qor) bo‘ladi. Yaxvonlik va qor bo‘ron kutilmoqda. Kunduzi ham yomg‘ir va qor yog‘adi, ba’zi joylarda kuchli yog‘ingarchilik bo‘ladi. Janub va janubi-g‘arbdan shamol 15-20 m/s ga yetadi, g‘arb, shimol va janubda esa 23-28 m/s gacha kuchayadi.
Jambil viloyatida kechasi va ertalab janub va tog‘li hududlarda tuman tushadi. Shamol janubi-g‘arbdan shimoli-g‘arbga o‘zgarib, janubi-g‘arb, shimoli-sharq va tog‘li hududlarda 15-20 m/s ga, ba’zan 23-28 m/s gacha yetadi.
Jetisu viloyatining tog‘li hududlarida tuman tushishi kutilmoqda. Olako‘l yaqinida shamol janubi-g‘arbdan 15-20 m/s tezlikda esadi, kunduzi ba’zi joylarda 23-28 m/s gacha kuchayadi.
Kechasi va ertalab G‘arbiy Qozog‘iston viloyatining g‘arbi, shimoli va janubida tuman tushadi.
Qarag‘andi viloyatida kechasi yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik, yaxvonlik va bo‘ron kutilmoqda. Kunduzi shimolda, sharqda va janubda yog‘ingarchilik davom etadi. Shamol janubi-g‘arbdan shimoli-g‘arbga o‘zgarib, 15-20 m/s tezlikka, kechasi esa markaz va sharqda 23 m/s gacha yetadi.
Qostanay viloyatida kechasi shimol va sharqda yengil qor yog‘adi. Yaxvonlik, past bo‘ronlar kuzatiladi. Kunduzi g‘arb va shimolda yog‘ingarchilik yomg‘ir va qor shaklida bo‘ladi. Shimol, sharq va g‘arbda tuman tushishi kutilmoqda. Shamol shimoli-g‘arbdan janubi-g‘arbga o‘zgarib, 15-20 m/s gacha, ba’zi joylarda 23 m/s gacha yetishi kutilmoqda.
Qizilo‘rda viloyatida kechasi va ertalab shimol va markazda tuman, sharq va markazda yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik kutilmoqda, yaxvonlik bo‘ladi.
Kechasi va ertalab Mang‘istau viloyatining shimol va markazida tuman tushadi.
Pavlodar viloyatida yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik yog‘ishi, yaxvonlik va bo‘ron bo‘lishi mumkin. Shamol shimoli-g‘arbdan 15-20 m/s gacha, janub va sharqda esa 23 m/s gacha yetishi mumkin.
Kechasi va kunduzi Shimoliy Qozog‘iston viloyatining shimol va g‘arbida qor va bo‘ron kutilmoqda. Yaxvonlik va tuman tushadi. Shamol shimoli-g‘arbdan janubi-g‘arbga o‘zgarib, 15-20 m/sga, kechasi janub va sharqda esa 25 m/s gacha kuchayadi.
Kechasi va ertalab Turkiston viloyatining janub va tog‘li hududlarida tuman tushishi kutilmoqda. Shamol janubi-g‘arbdan esadi, shimol, g‘arb va tog‘li hududlarda 15-20 m/s gacha, tog‘ dovonlarida esa 23 m/s gacha kuchayadi.
Kechasi Ulitau viloyatining g‘arb va markazida ozgina yog‘ingarchilik, sharqida esa yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik bo‘lishi kutilmoqda. Kechasi g‘arb, sharq va markazida, kunduzi esa sharqida qor yog‘ishi va bo‘ron bo‘lishi kutilmoqda. Shamol janubi-g‘arbdan shimoli-g‘arbga o‘zgarib, shimol, sharq va janubida 15-20 m/s gacha, ba’zi joylarda esa 23 m/s gacha kuchayadi.
Mutaxassislar noqulay ob-havo sharoiti tufayli aholini juda ehtiyot bo‘lishga, haydovchilarni esa ayniqsa mashina haydashda ehtiyot bo‘lishga chaqirmoqda.
