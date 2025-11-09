08:35, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5
Bugun Qozog‘istonning ikkita shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
— 2025 yil 9 noyabrda Atirau va Almati shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar prognoz qilinmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) to‘plami.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.