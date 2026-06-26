Боку тарихдаги илк U-15 жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади
ASTANA. Kazinform - FIFA Кенгаши бюроси ўсмирлар ўртасидаги 15 ёшгача бўлган жамоалар иштирокидаги тарихда биринчи жаҳон чемпионати ва фестивалини Бокуда ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилди. Мусобақа 2026 йил 22-31 октябрь кунлари бўлиб ўтади, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Озарбайжондаги мухбири.
Мусобақанинг янги формати FIFA ҳомийлигидаги халқаро футбол турнирлари тизимидаги илк лойиҳа бўлади. Ўн кун давомида Озарбайжон пойтахти дунёнинг турли мамлакатларидан келган жамоаларни қабул қилади. Турнир форматига кўра, FIFA таркибига кирувчи 211 та миллий ассоциация вакиллари иштирок этиши мумкин.
15 ёшгача бўлган футболчилар ўртасида жаҳон чемпионатини ташкил этиш ҳақидаги қарор FIFA Кенгаши томонидан ўтган йил декабрь ойида тасдиқланган эди. Янги мусобақа ўсмирлар футболини ривожлантириш ва истиқболли ёш футболчиларни эрта аниқлаш учун қўшимча халқаро майдон сифатида ташкил этилмоқда.
Таъкидланишича, мезбон мамлакатни танлашда халқаро федерация спорт инфратузилмаси ҳолати, стадионлар ва машғулот базаларининг мавжудлиги, транспорт имкониятлари, меҳмонхона инфратузилмаси ҳамда кўп сонли иштирокчиларни қабул қилиш учун зарур ташкилий ресурсларни ҳисобга олган.
Янги форматнинг ўзига хос жиҳати шундаки, унда барча футбол конфедерацияларига аъзо миллий ассоциациялар қатнашиши мумкин. Амалда бу мазкур ёш тоифасидаги футболчилар учун илк глобал даражадаги мусобақа бўлади.
FIFA режаларига кўра, 2027 йилда шунга ўхшаш жаҳон чемпионати 15 ёшгача бўлган қизлар ўртасида ўтказилади. 2028 йилдан бошлаб эса ўғил болалар ва қизлар ўртасидаги жаҳон чемпионатлари мунтазам равишда алоҳида халқаро мусобақалар сифатида ташкил этилади.
Бокуда тарихдаги биринчи U-15 жаҳон чемпионатининг ўтказилиши жаҳон футболидаги янги лойиҳанинг бошланиши бўлиб, кейинчалик халқаро федерациянинг доимий мусобақалар тақвимига киритиладиган турнир тарихига старт беради.