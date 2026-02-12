BMW ёнғин хавфи туфайли юз минглаб автомобилларни қайтариб олмоқда
ASTANA. Kazinform – ASTANA. Kazinform – Германиянинг BMW автоконцерни двигателни ишга туширишда қисқа туташув хавфи туфайли юз минглаб автомобилларни жаҳон миқёсида қайтариб олишни бошлади, деб хабар беради DW.
Бавариялик ишлаб чиқарувчи маълумотига кўра, Германиянинг ўзида 28 582 та автомобиль қайтариб олиниши керак. Аввалроқ, kfz-Betrieb саноат нашри бутун дунё бўйлаб 575 мингта автомобиль чақириб олиниши ҳақида хабар берган эди, бироқ BMW ҳали бу рақамни расман тасдиқламади.
Компания текширув давомида двигателни ишга туширишда қисқа туташув содир бўлиши мумкинлигини аниқлади.
“Энг ёмон ҳолат — бу двигатель ишлаётган пайтда машинада ёнғин келиб чиқиши мумкин. Бу ҳолда, ҳайдаш пайтида ёки машинадан тушишда тутун ҳиди сезилиши мумкин”, — деди компания.
Шунингдек, ҳайдовчиларга двигатель ишлаётган пайтда машиналарини қаровсиз қолдирмаслик тавсия этилади.
Нуқсон 2020 йил июль ойидан 2022 йил июль ойигача ишлаб чиқарилган, стартер релеси билан жиҳозланган BMW автомобилларига тегишли. Хусусан, BMW 2 Series Coupe, 3, 4 ва 5 серияларининг бир қатор версиялари, 6 Series Gran Turismo, шунингдек, BMW X4, X5, X6 ва Z4 моделлари киритилган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Nissan ҳам 26 мингдан ортиқ автомобилини чақириб олаётгани ҳақида хабар берилган эди.