БМТ: Угандадаги 2 миллион қочқин хавф остида
ASTANА. Кazinform – БМТнинг Қочқинлар бўйича Олий комиссари бошқармаси Угандадаги 2 миллионга яқин қочқин фавқулодда гуманитар ёрдам маблағларининг қисқариши ва тегишли хизматларнинг узилиши туфайли хавф остида эканини маълум қилди, дея хабар беради Аnadolu агентлиги.
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Қочқинлар бўйича Олий комиссари бошқармаси Угандадаги гуманитар вазият ҳақида ёзма баёнот берди.
— 2 миллионга яқин қочқинлар хавф остида, чунки Уганданинг фавқулодда ёрдам маблағлари камаймоқда ва тегишли хизматлар тўхтатилмоқда. Судан, Жанубий Судан ва Конго Демократик Республикасида кучайиб бораётган инқирозлар ҳар куни юзлаб одамларни хавфсизлик ва ҳаётни сақлаб қолиш учун ёрдам излаб чегараларни кесиб ўтишга мажбур қилмоқда. Бу сабаблар билан Угандага келган қочқинлар сони 2 миллионга етди, — дейилади баёнотда.
Ҳужжатга кўра, 2025 йил бошидан буён мамлакатга ҳар куни ўртача 600 нафар қочқин келиб келаётган бўлса, йил охирига келиб бу кўрсаткич 2 миллион кишига етиши кутилмоқда.
— Уганда Африкадаги энг йирик қочқинларни қабул қилувчи давлат ва дунёда учинчи ўринда туради. Айни пайтда мамлакатда 1,93 миллион қочқин бор, уларнинг бир миллиондан ортиғи 18 ёшгача бўлган болалардир. Гуманитар ёрдам кўрсатиш ҳаракатлари сўнгги йиллардаги энг оғир молиявий инқирозлардан бирига дуч келмоқда, — дейилади БМТ Қочқинлар бўйича Олий комиссари бошқармаси баёнотида.
Баёнотда ҳозирда Уганданинг қочқинларга ёрдам кўрсатиш ҳаракатларининг атиги 25 фоизи молиялаштирилгани таъкидланиб, халқаро ҳамжамиятни шошилинч ва барқарор ёрдам ва бирдамликка чақирди.
