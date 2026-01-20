БМТ мутахассиси: Қозоғистонда Сув ресурсларининг миллий ахборот тизимини жорий этиш — тўғри қарор
ASTANA. Kazinform - БМТ Тараққиёт дастурининг сув ресурсларини бошқариш бўйича халқаро маслаҳатчиси Хьюберт Лор Қозоғистонда Сув ресурсларининг миллий ахборот тизимини (СРМАТ) жорий этиш тўғри қадам эканлигини таъкидлади, деб хабар беради ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги матбуот хизмати.
Мутахассиснинг сўзларига кўра, ушбу тизим сув ресурслари бўйича маълумотларни тизимлаштириш ва аниқ вазифаларни самарали ҳал қилиш имконини беради.
“Бу - шунчаки барча мавжуд маълумотлар тасодифий юкланадиган кенг кўламли тизим эмас. Тизим бир нечта модуллардан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири ўзининг индивидуал вазифасини бажаради. Бу аниқ ва зарур маълумотларга эътибор қаратиш имконини беради. Барча модуллар бир-бири билан боғланган, бироқ тасодифий эмас, балки бошқа модуллар учун зарур бўлган маълумотларни тақдим этиш учун бирлаштирилган. Бу - СРМАТнинг асосий афзалликларидан биридир. Шундай қилиб, барча модуллар биргаликда ягона тизимни ташкил этади ва сув ресурсларини бошқариш билан боғлиқ визуализация ва таҳлилий ишларни таъминлайди”, - деди БМТ Тараққиёт дастурининг сув ресурсларини бошқариш бўйича халқаро маслаҳатчиси.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбарининг топшириғига биноан Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги Сув ресурслари бўйича миллий ахборот тизимини ишлаб чиқди. Ушбу тизим ер усти ва ер ости сувлари билан боғлиқ барча маълумотларни тўплайди. СРМАТни саноатда ишга тушириш 2026 йилнинг иккинчи ярмида режалаштирилган.