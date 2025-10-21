БМТ ҳибсга олинган ходимларининг озод қилинганини тасдиқлади
ASTANА. Кazinform — Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Яман пойтахти Санадаги барча ходимлари хусийлар кучлари олиб чиқиб кетилганидан сўнг қўйиб юборилганини маълум қилди, дея хабар беради Аnewz.
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Ямандаги гуруҳи баёнотида айтилишича, 15 нафар халқаро ходим энди қароргоҳ атрофида эркин ҳаракатлана олади. Шунингдек, улар тегишли агентликлар ва оила аъзолари билан алоқа ўрнатган.
18 октябрдан бери хусийлар томонидан асирда бўлган беш нафар миллий ходимнинг озод қилингани ҳам тасдиқланди.
— Ансор Аллоҳ хавфсизлик ходимлари Санадаги БМТ қароргоҳини тарк этишди, — дейилади баёнотда.
Бу хусийлар жангариларининг Санадаги БМТ қароргоҳига бостириб киришидан икки кун ўтиб содир бўлди.
Яман дунёдаги энг даҳшатли гуманитар инқироз билан курашмоқда. Ҳукумат ва исёнчи хусийлар гуруҳи ўртасидаги қарийб 10 йиллик тўқнашув 150 мингдан ортиқ одамни ўлдирган ва миллионлаб одамлар ёрдамга муҳтож.
Эслатиб ўтамиз, бир кун аввал яманлик хусийлар БМТнинг 20 нафар ходимини қўлга олган эди.