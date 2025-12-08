OZ
    15:10, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    БМТ Хавфсизлик Кенгаши Украина бўйича йиғилиш ўтказади

    ASTANА. Кazinform — БМТ Хавфсизлик Кенгаши 9 декабрь куни Украина бўйича очиқ йиғилиш ўтказади. Бу ҳақда БМТга раислик қилувчи Словениянинг БМТдаги доимий ваколатхонаси матбуот хизмати маълум қилди, деб хабар беради Report.

    БМТ
    Фото: Report

    Йиғилиш маҳаллий вақт билан соат 10:00 да (Қозоғистонда соат 20:00 да) бошланиши режалаштирилган. Учрашувни миллий даражада Словения, шунингдек, Дания, Франция, Буюк Британия, Греция ва Корея Республикаси талаб қилган.

    Аввалроқ АҚШ ва Украина урушни тугатиш бўйича навбатдаги музокаралар олиб боргани хабар қилинган эди. Сўнгги икки ҳафта ичида бўлиб ўтган олтинчи йиғилишда томонлар Украинада узоқ муддатли тинчлик ўрнатиш имкониятларини муҳокама қилишди.

    Эслатиб ўтамиз, Путин ва Уиткофф Москвада беш соатлик учрашув ўтказди.

    Теглар:
    Халқаро ташкилотлар БМТ Хавфсизлик Кенгаши Жаҳон янгиликлари Украина БМТ
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
