БМТ: Ғазода очликни тўхтатиш учун ҳар куни юзлаб юк машиналарини жўнатиш керак
ASTANА. Kazinform — Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Гуманитар масалаларни мувофиқлаштириш бошқармаси матбуот котиби Йенс Лерке Ғазо секторидаги вазият ниҳоятда оғир эканини ва миллионлаб одамларни қутқариш учун ҳар куни юзлаб гуманитар юк машиналарини жўнатиш зарурлигини айтди, деб ёзади Anadolu агентлиги.
Бу ҳақда у БМТнинг Женевадаги офисида ҳафталик матбуот анжуманида айтиб ўтди.
— Ғазо энг зарурий нарсаларга ҳам жуда муҳтож, одамлар ҳар куни очликдан ўлмоқда. Бу мисли кўрилмаган фалокатдир. Ҳар куни юзлаб юк машиналари керак. Ҳафталар эмас, балки ойлар, балки йиллар давомида. Биз очарчилик ёқасига етиб келдик. Бу вазият бир кечада ҳал бўлмайди, - деди Лерке.
Гуманитар ёрдам етарли эмас
Леркенинг сўзларига кўра, яқинда етказилган оз миқдордаги гуманитар ёрдамни таъкидлашга асос йўқ.
- Бу — мақтовга лойиқ эмас. Ғазо чегарасида минглаб тонна гуманитар юклар, жумладан донорлар томонидан молиялаштирилган озиқ-овқатлар кутиб турибди. Бу буюмлар муҳтожларга бепул етказилиши керак. Бу бизнинг вазифамиздир. Лекин бизга керакли шарт-шароит ва ёрдам берилмаяпти, — деди у.
Шу билан бирга, Лерке, инсонпарварлик юклари билан чекланишнинг ўзи етарли эмаслигини, тижорат молларининг ҳам Ғазога киришига рухсат берилиши кераклигини таъкидлади.
Блокада, очлик ва ўлим
Ғазо сектори Исроилнинг қаттиқ блокадаси ва ҳар куни ҳарбий ҳужумлар остида қолмоқда. Озиқ-овқат, ичимлик суви, дори-дармон, гигиена воситалари етишмайди. Ҳар куни болалар ўлими ортиб бормоқда.
Маҳаллий ва халқаро манбалар Исроил қасддан очлик ва сувсизликдан қурол сифатида фойдаланаётгани ҳақида хабар бермоқда. Шу билан бирга, Ғазонинг 88 фоизи вайрон бўлгани тахмин қилинмоқда.
Исроил армияси муваққат қочқинлар лагерлари, мактаблар ва бошқа фуқаролик объектларини ўққа тутишда давом этмоқда. Одамлар бир неча бор уйларини тарк этишга мажбур бўлган ва антисанитария шароитида кун кечирмоқда. Бундай шароитда юқумли касалликлар кенг тарқалмоқда.
Ачинарли статистика
2023 йил 7 октабрдан бери Ғазога Исроил ҳарбий ҳужумлари натижасида:
- камида 60 933 фаластинлик ҳалок бўлди,
- 150 027 киши жароҳатланган,
- 2,3 миллион аҳолининг 2 миллиондан ортиғи қочқинга айланди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ЖССТ раҳбари Ғазога тиббий ёрдамни тўсиқсиз етказишга чақираётгани ҳақида хабар берган эдик.