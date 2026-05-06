БМТ: Ғазода дори-дармонлар етишмаслиги ва кемирувчиларнинг кўпайиши туфайли тери инфекциялари авж олди
ASTANА. Каzinform — UNRWA Фаластин анклавидаги санитария-гигиена ҳолатининг ёмонлашувига эътибор қаратди. Бу ҳақда Аnadolu агентлиги хабар берди.
Яқин Шарқдаги БМТнинг Фаластин қочқинлари учун ёрдам ва ишларни мувофиқлаштириш агентлиги (UNRWA) Исроил томонидан гуманитар ёрдам етказиб беришга қўйилган чекловлар туфайли дори-дармонлар етишмаслиги ва кемирувчиларнинг кўпайиши фонида Ғазо секторида тери инфекцияларининг кескин ошганини хабар қилди. Бу ҳақда UNRWAнинг Америка Х ижтимоий тармоғидаги постида айтилган.
UNRWA Фаластин анклавидаги санитария-гигиена ҳолатининг ёмонлашганини таъкидлади.
— Ғазо аҳолиси кўпинча сичқонлар, каламушлар ва битлар, бургалар ва каналарнинг кўпайиши натижасида тери инфекцияларидан азият чекишади, — дейилади хабарда.
Таъкидланганидек, тиббий гуруҳлар рўйхатга олинган минглаб ҳолатларнинг атиги 40 фоизига ёрдам кўрсата олдилар. Шунингдек, бундай касалликларни оддий шароитларда осонгина даволаш мумкинлиги, аммо дори-дармонларнинг етишмаслиги зарурий даволанишга имкон бермаслиги таъкидланди.
UNRWA маълумотларига кўра, гуманитар ёрдам етказиб беришдаги тўсиқлар туфайли Ғазо секторида зарур дори-дармонларнинг кескин етишмаслиги кузатилмоқда, бу эса кўплаб беморларни, айниқса болаларни зарурий даволанишдан маҳрум қилмоқда.
Агентлик Ғазога гуманитар ёрдамни кенг кўламда етказиб беришга чақирди ва чекловларни сақлаб қолиш санитария-эпидемиологик вазият ва гуманитар вазиятнинг янада ёмонлашишига олиб келиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди.
ЖССТ баёноти
Бундан ташқари, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) 25 апрель куни эълон қилган баёнотида йил бошидан бери Ғазо секторида кемирувчилар ва ташқи паразитлар келтириб чиқарадиган 17 000 дан ортиқ касаллик ҳолати қайд этилганини хабар қилди.
Ташкилот "Ғазо секторидаги умидсиз ва хавфли шароитлар вазиятни яхшилашга қаратилган саъй-ҳаракатларга тўсқинлик қилаётганини" таъкидлади ва оилалар ўртасида инфекция даражасининг ошганини хабар қилди.
2006 йилдан бери Исроил блокадаси остида бўлган Ғазо секторининг оммавий бомбардимон қилиниши 2023 йил октябрь ойида бошланган бўлиб, натижада ўн минглаб фаластинликлар ҳалок бўлган ва аҳолининг катта қисми уйларини тарк этишга мажбур бўлган.
Ғазо расмийларининг маълумотларига кўра, 2025 йил октябрь ойига келиб, тахминан 2,3 миллион киши истиқомат қиладиган анклавдаги уй-жой фондининг қарийб 90 фоизи икки йиллик Исроил ҳарбий ҳужумлари натижасида вайрон бўлган.
Кенг кўламли вайронагарчилик натижасида 1,5 миллиондан ортиқ фаластинликлар санитария-гигиена, сув ва электр энергиясидан фойдаланиш имкони бўлмаган ҳолда чодир лагерлари ва вақтинчалик турар жой марказларига бошпана топишга мажбур бўлишди.
Олти ойлик сулҳга қарамай, Тель-Авив расмийлари Ғазога қаттиқ блокада қўйишда давом этмоқда, бу эса 2 миллиондан ортиқ фаластинликларни асосий хизматлар ва ҳаётий ресурслардан маҳрум қилди.
UNRWA гуруҳлари соғлиқ учун хавфни камайтиришга ҳаракат қилиб, кўчирилган одамлар яшайдиган лагерлар ва бошпаналарни тозаламоқда ва дезинфекция қилмоқда. Бироқ, инфратузилманинг вайрон бўлиши туфайли зараркунандаларнинг тарқалишини тўлиқ тўхтатишнинг иложи йўқ.
Эслатиб ўтамиз, Ғазо секторида соғлиқни сақлаш тизимини тиклаш қиймати камида 7 миллиард долларни ташкил этади.