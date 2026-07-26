БМТ Бош Ассамблеяси 2028 йилни Халқаро ҳуқуқ йили деб эълон қилди
ASTANА. Кazinform — Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси 2028 йилни Халқаро ҳуқуқ йили деб эълон қилиш тўғрисидаги резолюцияни қабул қилди, деб хабар беради БМТ Янгиликлар хизмати.
Қарорда халқаро ҳуқуққа ҳурмат ва риоя қилиш замонавий халқаро тизимнинг самарадорлиги, олдиндан айтиб бўладиганлиги ва қонунийлигининг асосий шартларидан бири эканлиги таъкидланган. Шу муносабат билан БМТга аъзо давлатлар, ташкилот тузилмалари ва бошқа манфаатдор томонлар 2028 йилда таълим, илмий ва маърифий тадбирларни ўтказишга таклиф этилади.
Ҳужжатда, шунингдек, низоларни тинч йўл билан ҳал қилишга кўмаклашиш, халқаро ҳуқуқий ҳамкорликни ривожлантириш ва ҳуқуқий таълим сифатини ошириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Шунингдек, у ёшлар, илмий ҳамжамият, ҳуқуқшунослар ва фуқаролик жамияти институтларини халқаро ҳуқуқни тарғиб қилишда кенг жалб қилишни назарда тутади.
Бош Ассамблея 2028 йил декабрь ойида Туркманистонда халқаро ҳуқуқ бўйича глобал форум ўтказиш таклифини маъқуллади. Ушбу форум Халқаро ҳуқуқ йилининг асосий тадбири бўлади ва унда БМТга аъзо давлатлар, ташкилот тизимидаги ташкилотлар, халқаро ташкилотлар, академик ҳамжамият ва фуқаролик жамияти вакиллари иштирок этади.
Халқаро ҳуқуқ йилининг эълон қилиниши БМТнинг халқаро ҳуқуқ таълими ва тадқиқотларини ривожлантиришга қаратилган узоқ йиллик фаолиятига, жумладан, Халқаро ҳуқуқ ёрдами дастури ва Халқаро ҳуқуқ комиссияси фаолиятига асосланган.
Эслатиб ўтамиз, БМТ Бош Ассамблеяси Фолькер Туркнинг ваколат муддатини узайтирди.