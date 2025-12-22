Bloomberg Қозоғистонни 2026 йилда дунёнинг топ-25 сайёҳлик йўналиши рўйхатига киритди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон дунё сайёҳлик харитасидаги ўрнини мустаҳкамламоқда. Нуфузли халқаро нашр Bloomberg Алмати шаҳрини 2026 йилда ташриф буюришга арзийдиган дунёнинг топ-25 сайёҳлик йўналиши рўйхатига киритди. Бу ҳақда «Kazakh Tourism» миллий компанияси хабар берди.
Bloomberg Алмати шаҳрининг сайёҳлик жозибадорлигининг барқарор ўсишини ва унинг йил давомида сайёҳлик маскани сифатида машҳурлигини таъкидлайди. Бу шаҳар маданияти, бой тарихий мероси, гастрономияси ва табиий ландшафтларга яқинлигини ўз ичига олади.
“Марказий Осиё даштлари ижодий энергияга тўла. Мамлакатнинг энг йирик шаҳри тобора оммалашиб бормоқда, 2025 йилнинг дастлабки тўққиз ойида рекорд даражадаги 2,5 миллион киши ташриф буюрди. Баъзилар олтин гумбазли Зенков собори ва зираворлар, асал ва от гўштидан қазилари сотиладиган Яшил бозордаги дўконлар қаторини кўриш учун келадилар. Бошқалар шаҳарнинг бетон конструкцияси орқасида яширинган Иле Алатау тоғларининг альп кўллари ва чанғи йўллари томон йўл олади. Маданиятга катта инвестициялар туфайли бу рақамлар ошади”, — деб ёзади нашр.
Bloomberg Алмати дам олиш кунларининг мавсумий хилма-хиллигига алоҳида эътибор қаратади. Қишда сайёҳларга Шимбулоқ ёнбағирларига ташриф буюриш тавсия этилади.
“Bloomberg маълумотларига кўра, Қозоғистоннинг дунёдаги Топ-25 сайёҳлик йўналишлари қаторига киритилиши халқаро миқёсда эътироф этилган муҳим воқеа ва Visit Almatyнинг шаҳарнинг машҳурлигини ошириш бўйича олиб борган ишларининг натижасидир. Бу мамлакатнинг глобал туризм бозорида рақобатбардошлигининг ошганини ва халқаро аудиториянинг Қозоғистонга бўлган қизиқишининг ортиб бораётганини тасдиқлайди. Сўнгги йилларда мамлакатимиз етакчи жаҳон оммавий ахборот воситалари рейтингларига тез-тез киритилмоқда”, — деди «Kazakh Tourism»МК” АЖ бошқаруви раиси вазифасини бажарувчи Даниел Сержанули.
Bloomberg йиллик рейтинги туризм соҳасидаги мутахассислар томонидан туризм трендлари ва саноат янгиликларини таҳлил қилиш асосида шакллантирилади.