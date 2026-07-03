Bloomberg: Ҳормуз бўғози орқали суткасига 10 миллион баррелгача нефть ташилади
ASTANA. Kazinform — Ҳормуз бўғози орқали ташиладиган нефть ҳажми суткасига 10 миллион баррелдан ошди. Бу ҳақда Bloomberg АҚШ маъмурияти вакилига таяниб хабар берди.
Расмийнинг сўзларига кўра, суткасига яна 5 миллион баррель нефть муқобил йўллар орқали етказиб берилади.
Агентлик АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши операциясидан олдин Ҳормуз бўғози орқали суткасига тахминан 20 миллион баррель нефть ташилганини эслатди.
Аввалроқ, Эроннинг Женевадаги БМТдаги доимий вакили Али Баҳрейни Ҳормуз бўғози тижорат кемалари ва халқаро денгиз транспорти учун очиқ эканлигини тасдиқлаган эди.