Биз гибрид электр станцияларини ишга туширишимиз керак – ҚР Бош вазири
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов Ҳукумат йиғилишида электр энергияси тақчиллиги ҳар куни долзарб масалага айланиб бораётганини таъкидлади.
– Биз электр энергиясини қайта йўналтириш орқали керакли миқдорда тўлдирмоқдамиз. Энергия истеъмоли даражаси йилдан-йилга ортиб бормоқда. Янги саноат объектларини, маълумотларни қайта ишлаш марказларини ишга тушириш, рақамли технологиялар ва инфратузилмани ривожлантириш учун электр энергияси керак. Бунинг учун эса энергетика сектори тез ривожланиши даркор. Шунинг учун биз атом энергиясига алоҳида эътибор қаратмоқдамиз, - деди Олжас Бектенов.
Ҳукумат раҳбари мамлакатда энергия балансини сақлаш учун турли технологиялар бир вақтнинг ўзида қўлланилишини таъкидлади.
– Режалаштирилган барча энергия лойиҳаларини ўз вақтида амалга ошириш ва энергия сақлаш тизимлари ва гибрид электр станцияларини ўз ичига олган янги технологик ечимларни ишга тушириш зарур, - деди у.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда хорижий инвестициялар ҳисобидан энергия сақлайдиган объектлар қурилади.