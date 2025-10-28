Қозоғистонда хорижий инвестициялар ҳисобидан энергия сақлайдиган объектлар қурилади
ASTANА. Кazinform – Ҳукумат йиғилишида ҚР Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов қайта тикланадиган энергия ишлаб чиқариш тўғрисидаги қонунчиликни такомиллаштириш зарурлигини айтди. Унинг сўзларига кўра, бу қадам йирик халқаро лойиҳаларни амалга ошириш учун зарур.
ҚР Бош вазири Олжас Бектенов вазирдан қайта тикланадиган энергия ишлаб чиқариш масаласи қандай ташкил этилаётганини сўради.
– Вазирлик қайта тикланадиган энергия манбаларини ривожлантириш тўғрисидаги қонунчиликка тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар ишлаб чиқди. Бугунги йиғилишда ҳужжат лойиҳаси бўйича овоз берамиз. Умуман олганда, ушбу ўзгартириш ва қўшимчалар натижасида 3 ГВт қувватга эга энергия сақлаш объектларини қуриш бўйича шартномалар тузиш ва лойиҳаларни аукционга қўйиш мумкин бўлади. Улардан 1,1 ГВт қувват халқаро шартномалар учун мўлжалланган. Вазирлик бу ишни давом эттиради, — деди Ерлан Ақкенженов.
Эслатиб ўтамиз, бугунги Ҳукумат йиғилишида электр энергетикаси саноатини ривожлантириш ва рақамлаштириш масалалари муҳокама қилинди.