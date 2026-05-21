Биткоин ҳаракатини ўн йиллик ҳаракатсизликдан кейин ҳам кузатиш мумкин
ASTANА. Кazinform — Блокчейн-таҳлил компанияси Arkham, Дублинда туғилган ирландиялик гиёҳванд моддалар сотувчиси Клифтон Коллинзга тегишли 500 та биткоин ($BTC) тахминан ўн йил давомида ҳаракатсиз бўлганидан кейин ўтказилганини маълум қилди, деб ёзади Вашингтондаги Кazinform мухбири Crypto News нашрига таяниб.
2011-2012 йилларда Коллинз марихуана етиштириш ва сотишдан тушган даромаддан тахминан 6000 та биткоин тўплаган. У криптовалютани 12 та алоҳида ҳамёнда сақлаган. 2017 йилда ҳибсга олинганидан сўнг, кўпчилик бу маблағлар йўқолган ёки суд қарори билан мусодара қилинган деб ҳисоблашган. Бироқ, яқинда амалга оширилган битим ишга қизиқишни қайта тиклади ва қолган активларнинг тақдири ҳақида саволлар туғдирди.
Узоқ вақт давомида ҳаракатсиз бўлган биткоин ҳамёнларидан маблағларнинг ҳаракати кўпинча ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, мутахассислар ва криптовалюта ҳамжамиятининг эътиборини тортади. Бундай битимлар илгари кириш мумкин бўлмаган деб ҳисобланган активлар шахсий калитларга эга бўлган шахс учун ҳали ҳам мавжудлигини кўрсатиши мумкин. Бу ҳолда, маблағларни ўтказиш активларни тарқатиш, бирлаштириш ёки янги ҳамёнларга ўтказиш жараёнининг бир қисми бўлиши мумкин, бу эса ўз навбатида уларни қонуний равишда блокировка қилиш ёки мусодара қилишни қийинлаштириши мумкин.
500 та биткоиннинг ҳаракати криптовалютани тиклаш ва унинг анонимлиги масалалари ҳали ҳам долзарблигини кўрсатади. Бу воқеа яна бир бор блокчейн тизимидаги транзакцияларни йиллар ўтгандан кейин ҳам кузатиш мумкинлигини исботлайди. Бу ишда таниқли жиноятчининг иштироки ҳам криптовалюта транзакцияларини синчковлик билан текшириш муҳимлигини таъкидлайди.
Эслатиб ўтамиз, Bithumb криптобиржаси хатолик туфайли мижозларга 44 миллиард долларлик биткоин ўтказди.